Киран Триппьер покинет «Ньюкасл Юнайтед» по окончании нынешнего сезона

Защитник Киран Триппьер уйдёт из «Ньюкасл Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте «сорок».

Срок действия контракта футболиста с «сороками» рассчитан до ближайшего лета, стороны продлевать его не будут. Игрок выступает за «Ньюкасл Юнайтед» с января 2022 года. К этому моменту он провёл за клуб 157 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 29 голевых передач. В составе этой команды защитник выиграл Кубок английской лиги — 2024/2025.

Киран Триппьер является воспитанником «Манчестер Сити». В послужном списке футболиста также есть «Бёрнли», «Тоттенхэм Хотспур», «Атлетико» Мадрид и другие команды.

