Защитник Киран Триппьер уйдёт из «Ньюкасл Юнайтед» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте «сорок».

Срок действия контракта футболиста с «сороками» рассчитан до ближайшего лета, стороны продлевать его не будут. Игрок выступает за «Ньюкасл Юнайтед» с января 2022 года. К этому моменту он провёл за клуб 157 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 29 голевых передач. В составе этой команды защитник выиграл Кубок английской лиги — 2024/2025.

Киран Триппьер является воспитанником «Манчестер Сити». В послужном списке футболиста также есть «Бёрнли», «Тоттенхэм Хотспур», «Атлетико» Мадрид и другие команды.