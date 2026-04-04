Мусаев раскритиковал Черникова за удаление, из-за которого хавбек не сыграет с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об удалении полузащитника Александра Черникова в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0). Из-за дисквалификации хавбек не сможет принять участие во встрече с «Зенитом» в следующем туре 12 апреля.

— Черников получил красную карточку, насколько эта ситуация добавит головной боли?

— Добавляет. Такое ненужное удаление. Первую карточку получил за разговоры, чего делать категорически нельзя сейчас. Будем разговаривать с ним, что‑то придумаем, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства. «Зенит», набравший 51 очко, располагается на второй строчке.