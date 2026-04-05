«Ланс» разгромно проиграл «Лиллю» и не смог сократить отставание от «ПСЖ»

Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Лилль» и «Ланс». Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживала Франсуа Летексье. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Первый гол в матче забил полузащитник «Лилля» Хакон-Арнар Харальдссон в конце первого тайма на 44-й минуте. Во втором тайме на 49-й минуте хавбек Фелиш Коррея увеличил преимущество хозяев поля. На 58-й минуте нападающий Матиас Фернандес сделал счёт разгромным.

После 28 встреч французского чемпионата «Ланс» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «ПСЖ» на четыре очка. «Лилль» располагается на третьей строчке, у команды в активе 50 очков.