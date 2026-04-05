Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лилль — Ланс, результат матча 4 апреля 2026, счет 3:0, 28-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ланс» разгромно проиграл «Лиллю» и не смог сократить отставание от «ПСЖ»
Комментарии

Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Лилль» и «Ланс». Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживала Франсуа Летексье. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:05 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
3 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Харальдссон – 44'     2:0 Коррея – 49'     3:0 Фернандес – 58'    

Первый гол в матче забил полузащитник «Лилля» Хакон-Арнар Харальдссон в конце первого тайма на 44-й минуте. Во втором тайме на 49-й минуте хавбек Фелиш Коррея увеличил преимущество хозяев поля. На 58-й минуте нападающий Матиас Фернандес сделал счёт разгромным.

После 28 встреч французского чемпионата «Ланс» набрал 59 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «ПСЖ» на четыре очка. «Лилль» располагается на третьей строчке, у команды в активе 50 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android