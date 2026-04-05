«Барселона» победила «Атлетико» в матче Ла Лиги с удалением и отменённой красной карточкой

Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил форвард «Атлетико» Джулиано Симеоне на 39-й минуте. Нападающий гостей Маркус Рашфорд сравнял счёт на 42-й минуте. Полузащитник хозяев Николас Гонсалес получил прямую красную карточку за фол на Ламине Ямале и был удалён на 45+7-й минуте. В начале второго тайма судья отменил удаление защитника «Барселоны» Херарда Мартина после просмотра VAR. Арбитр определил, что игрок сыграл в мяч перед наступом на ногу сопернику. Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил на 87-й минуте, установив окончательный счёт в матче — 2:1.

После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В следующем туре команда Ханс-Дитера Флика в домашнем матче сыграет с «Эспаньолом» 11 апреля, а подопечные Диего Симеоне в этот же день в выездном матче встретятся с «Севильей».