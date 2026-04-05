«Барселона» оторвалась от «Реала» на семь очков в таблице Ла Лиги

«Барселона» обыграла мадридский «Атлетико» со счётом 2:1 в матче 30-го тура испанской Ла Лиги. Ранее «Реал» уступил «Мальорке» (1:2). Таким образом, каталонский клуб оторвался от «сливочных» на семь очков в турнирной таблице.

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Окончен
1 : 2
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет
Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
1:0 Морланес – 41'     1:1 Милитао – 88'     2:1 Мурики – 90+1'    

Отметим, очная встреча «Барселоны» и «Реала» пройдёт 10 мая на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в рамках 35-го тура Ла Лиги.

После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал» с 69 очками занимает второе место. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В следующем туре сине-гранатовые в домашнем матче сыграют с «Эспаньолом» 11 апреля, а «матрасники» в этот же день в выездном матче встретятся с «Севильей». «Сливочные» 10 апреля сыграют с «Жироной».

Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Все новости RSS

