«Барселона» оторвалась от «Реала» на семь очков в таблице Ла Лиги

«Барселона» обыграла мадридский «Атлетико» со счётом 2:1 в матче 30-го тура испанской Ла Лиги. Ранее «Реал» уступил «Мальорке» (1:2). Таким образом, каталонский клуб оторвался от «сливочных» на семь очков в турнирной таблице.
Отметим, очная встреча «Барселоны» и «Реала» пройдёт 10 мая на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в рамках 35-го тура Ла Лиги.
После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Реал» с 69 очками занимает второе место. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.
В следующем туре сине-гранатовые в домашнем матче сыграют с «Эспаньолом» 11 апреля, а «матрасники» в этот же день в выездном матче встретятся с «Севильей». «Сливочные» 10 апреля сыграют с «Жироной».
