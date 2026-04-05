Александр Елагин: «Арсенал», похоже, впадает в какой-то ступор

Известный комментатор Александр Елагин высказался о матче 1/4 финала Кубка Англии между «Саутгемптоном» и «Арсеналом» (2:1).

«Канониры» получили ещё один удар вдогонку за пинком от «Ман Сити» в финале Кубка лиги. Удар, который явно не ждали. Уверен, «Арсенал» не рассчитывал на лёгкую прогулку на «Сент-Мэри», но явно «канониры» и их болельщики были захвачены врасплох такой самозабвенной игрой от «Саутгемптона».

За «Арсенал» тревожно. Во вторник, 7 апреля, «канониры» едут в Лиссабон к «Спортингу». И там тоже будет со стороны хозяев «убийственная» игра. «Арсенал» стал сумасшедшим раздражителем для всех. И в прямом и переносном смысле.

Вопрос: команда Артеты не может играть «через не могу»? Да, устали. Кто спорит. А разве «Ман Сити» не устал? Но «горожане» просто раскатали «Ливерпуль» на каком-то чумовом кураже (Холанд был прекрасен!). «Арсенал» сдувается? Без Саки, без Райи, главное, без Райса «канониры» недееспособны?!

11-го – «Борнмут» дома. А 19-го ждёт «Этихад». Надежда на «Челси», что 12-го «синие» остановят Гвардиолу? Не стоит об даже думать.

Артета рискует получить по итогам нынешнего сезона сокрушительный удар по своей репутации. Но это только эмоции. Эмоции после явно невразумительного матча «Арсенала» на «Сент-Мэри». «Арсенальское комьюнити» замерло в оцепенении. Что, опять?! Ждём. Впереди ещё семь матчей АПЛ. Премьер-лига может «уплыть» буквально из рук под натиском сокрушительного Пепа и его «Холанд Циркус».

Уайт, Эдегор, Мартинелли, Кепа, Льюис-Скелли – давайте на скамейку! Финишная прямая АПЛ обязывает рвать жилы! Рвать! А «Арсенал», похоже, впадает в какой-то ступор…» — написал Елагин в телеграм-канале.