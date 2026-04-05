Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Диего Симеоне в 25-й раз в карьере проиграл «Барселоне»

Диего Симеоне в 25-й раз в карьере проиграл «Барселоне»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в 25-й раз в карьере проиграл «Барселоне». Это случилось в матче 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания).

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Окончен
1 : 2
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

Никому другому Симеоне не проигрывал так часто. «Реалу» специалист уступал 22 раза. В нынешнем сезоне Симеоне дважды уступил «Барселоне» — в полуфинале Кубка Испании (0:3) и матче 19-го тура Ла Лиги (1:3).

Командам предстоит встретиться между собой в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча двухматчевого противостояния состоится в среду, 8 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Не начался
Атлетико М
После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

Материалы по теме
«Это поражение — моё». Арбелоа — об игре «Реала» с «Мальоркой»
