Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в 25-й раз в карьере проиграл «Барселоне». Это случилось в матче 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания).
Никому другому Симеоне не проигрывал так часто. «Реалу» специалист уступал 22 раза. В нынешнем сезоне Симеоне дважды уступил «Барселоне» — в полуфинале Кубка Испании (0:3) и матче 19-го тура Ла Лиги (1:3).
Командам предстоит встретиться между собой в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая встреча двухматчевого противостояния состоится в среду, 8 апреля.
После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.
- 6 апреля 2026
