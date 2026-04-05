Заур Тедеев: когда такое было, чтобы судья говорил о моём футболисте, что он аферист?

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал работу судей в матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Другой момент у судей — это их поведение. Я в шоке. Резервный — забыл, как его зовут — кричит: «Вы же знаете, что Болдырев может «нарисовать». Когда такое было, чтобы судья говорил мне о моём футболисте, что он аферист на поле? Как это оценивать? Когда слышу такие вещи, удивляюсь.

С чего начинают, когда судей учат? Они должны прежде всего уважать этот вид спорта и труд футболистов. Раздражать и говорить такие глупости… Хорошо, мы воспитанные люди, не позволяем дополнительных вольностей. Это дурные признаки, которые навевают на другую мысль.

Мы уважаем ЦСКА, для меня это близкая команда, которая добилась выдающихся результатов при Валерии Газзаеве, эта команда будет всегда самая сильная только при нём. Отношусь с уважением, но сегодня ЦСКА не был сильнее нас. И я этим горжусь. Да, результат другой, но сама игра — мы были лучше, чем ЦСКА», — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

После 23 матчей в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«Судьям надо посмотреть, как движется секундная стрелка». Тедеев — о матче «Акрон» — ЦСКА
Материалы по теме
Историческое решение судьи, гол Дзюбы Акинфееву и победный шедевр. «Акрон» — ЦСКА — огонь!
Видео
Историческое решение судьи, гол Дзюбы Акинфееву и победный шедевр. «Акрон» — ЦСКА — огонь!
