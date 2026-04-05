Угальде расставил приоритеты «Спартака» между матчами с «Локомотивом» и «Зенитом»
Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде расставил приоритеты красно-белых в ближайших матчах команды с «Локомотивом» в Мир Российской Премьер-Лиге и «Зенитом» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23' 1:1 Барко – 66' 2:1 Солари – 83'
Удаления: нет / Морозов – 72'
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
«Мы в том положении, когда нужно сконцентрироваться на ближайшей игре. И сейчас все мысли только о «Локомотиве», который мы можем и должны обыгрывать на своём стадионе. А потом уже переключимся на «Зенит». Такой плотный график — не новость. Понимали, что будет именно так, и всю зиму к этому готовились», — приводит слова Угальде официальный сайт клуба.
«Спартак» проведёт матч чемпионата с «Локомотивом» 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена». С сине-бело-голубыми московская команда сыграет 8 апреля в Санкт-Петербурге.
