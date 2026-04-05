Угальде расставил приоритеты «Спартака» между матчами с «Локомотивом» и «Зенитом»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде расставил приоритеты красно-белых в ближайших матчах команды с «Локомотивом» в Мир Российской Премьер-Лиге и «Зенитом» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Мы в том положении, когда нужно сконцентрироваться на ближайшей игре. И сейчас все мысли только о «Локомотиве», который мы можем и должны обыгрывать на своём стадионе. А потом уже переключимся на «Зенит». Такой плотный график — не новость. Понимали, что будет именно так, и всю зиму к этому готовились», — приводит слова Угальде официальный сайт клуба.

«Спартак» проведёт матч чемпионата с «Локомотивом» 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена». С сине-бело-голубыми московская команда сыграет 8 апреля в Санкт-Петербурге.