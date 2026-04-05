Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что Виктор Са пропустит остаток сезона

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0) сообщил, что нападающий Виктор Са из-за травмы пропустит остаток сезона.

«Виктор выбыл до конца сезона, к сожалению. Огромная потеря для нас, желаем ему здоровья, скорейшего восстановления», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

После этой игры «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом», «Ахмат» 11 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».