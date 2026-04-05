Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для меня это не красная карточка». Флик высказался после матча «Барселоны» с «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после победы своей команды в матче 30-го тура Ла Лиги с «Атлетико» Мадрид (2:1). Арбитр Матео Бускетс Феррер отменил красную карточку защитника гостей Херарда Мартина после помощи VAR.

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

«Мы контролировали игру и набрали три очка, что было самым важным. Ламин Ямаль был зол, потому что он искал возможность забить гол или сделать решающий пас, но этого не происходило. Это нормально. Были ситуации, когда мы пытались забить, очень эмоциональный матч.

Я не видел инцидент с Херардом Мартином в повторе. Вживую видел, как он первым добрался до мяча, для меня это не красная карточка.

Завтра посмотрим на состояние Араухо и Берналя. Результаты обследований. Не думаю, что это серьёзные травмы. Будем надеяться, что ничего серьёзного», — приводит слова Флика Marca.

После 30 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 76 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В следующем туре команда Ханс-Дитера Флика в домашнем матче сыграет с «Эспаньолом» 11 апреля, а подопечные Диего Симеоне в этот же день в выездном матче встретятся с «Севильей».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android