«Вечер, который лучше забыть». Le Figaro — об ошибках Сафонова в матче с «Тулузой»

Французское издание Le Figaro оценило действия российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (3:1). В этой встрече Сафонов допустил несколько ошибок.

«Сначала была серьёзная ошибка при оценке ситуации на длинной передаче. Перекинутый мячом Матвей Сафонов был спасён благодаря возвращению Ильи Забарного.

Похоже, голкипер так и не оправился от этой, к счастью, без последствий, ошибки и уже в следующем эпизоде, после углового, снова допустил промах. Неправильная позиция привела к тому, что он выпустил мяч, чтобы не отправить его в собственные ворота. Игроки «Тулузы» воспользовались шансом, и Расмус Николайсен отправил мяч в сетку, сравняв счёт. Это был единственный удар в створ от «Тулузы» в матче. Несмотря на минимальную угрозу со стороны гостей, во втором тайме Сафонов снова создал себе проблемы — его вынос пришёлся прямо в ноги сопернику из «Тулузы». Вечер, который лучше забыть», — написано в статье Le Figaro.

В следующем матче «ПСЖ» встретится с английским «Ливерпулем» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.