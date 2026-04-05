Экс-вратарь «ПСЖ» оценил шансы Сафонова сыграть с «Ливерпулем» после ошибок с «Тулузой»

Бывший голкипер «ПСЖ» Жером Алонсо высказался о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова выйти в стартовом составе четвертьфинального матча с «Ливерпулем» после его ошибок в матче 28-го тура Лиги 1 с «Тулузой» (3:1).

«Стоит ли снова довериться Люка Шевалье? Давайте будем честны: делать это сейчас рискованно — он не играл уже больше трёх месяцев. Даже несмотря на то, что у Матвея Сафонов сейчас не самый удачный отрезок, я уверен, что именно он выйдет на матч против «Ливерпуля». Вопрос по Шевалье может встать, если Сафонов провалится в игре с «красными» в среду вечером на «Парк де Пренс».

Но в таком случае у тренера возникнет серьёзная головная боль, потому что выпускать Люка на «Энфилде» тоже будет непросто. В целом, если не случится серьёзного провала в первом матче, думаю, позиции Сафонова в противостоянии с «Ливерпулем» остаются прочными», — приводит слова Алонсо Maxifoot со ссылкой на Le Parisien.

Россиянин пропустил после единственного удара в створ ворот, совершив результативную ошибку.