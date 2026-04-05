Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, состоятся пять матчей 27-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 5 апреля (время московское):

8:00. «СКА-Хабаровск» – «Волга» Ульяновск;
13:00. «Сокол» — «Родина»;
14:00. «Урал» — «Чайка»;
16:00. «Арсенал» — «Факел»;
17:00. «Ротор» — «Нефтехимик».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 56 очков после 26 игр. На второй строчке располагается «Родина» (49). Тройку лидеров замыкает «Урал» (45).

На последнем, 18-м месте находится «Сокол», записав в свой актив 16 очков. 17-ю строчку занимает «Чайка» (19).

