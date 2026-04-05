Экс-тренер сборной Франции: Сафонов не превосходит Шевалье, он занял место по умолчанию

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек высказался об ошибках российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (3:1).

«Ничего нового в том, что Сафонов не вратарь уровня Доннаруммы. Он занял место Люка Шевалье по умолчанию. Но он не превосходит своего конкурента. Это произошло скорее по обстоятельствам, повторяю», — приводит слова Доменека Planetepsg.

Матвей Сафонов начинал сезон-2025/2026 в качестве запасного голкипера, но позже вытеснил из состава конкурента Люка Шевалье. Матч с «Тулузой» стал для россиянина 13-м подряд в основе чемпионов Франции.