Экс-тренер сборной Франции: Сафонов не превосходит Шевалье, он занял место по умолчанию
Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек высказался об ошибках российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (3:1).
Франция — Лига 1 . 28-й тур
03 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Окончен
3 : 1
Тулуза
1:0 Дембеле – 23' 1:1 Николайсен – 27' 2:1 Дембеле – 33' 3:1 Рамуш – 90+2'
«Ничего нового в том, что Сафонов не вратарь уровня Доннаруммы. Он занял место Люка Шевалье по умолчанию. Но он не превосходит своего конкурента. Это произошло скорее по обстоятельствам, повторяю», — приводит слова Доменека Planetepsg.
Матвей Сафонов начинал сезон-2025/2026 в качестве запасного голкипера, но позже вытеснил из состава конкурента Люка Шевалье. Матч с «Тулузой» стал для россиянина 13-м подряд в основе чемпионов Франции.
Материалы по теме
