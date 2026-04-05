«Они сыграют на «Уэмбли», а мы — нет». Артета отреагировал на вылет «Арсенала» из Кубка

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение «канониров» от «Саутгемптона» (1:2) в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026. Отметим, что данный результат не позволил «пушкарям» пройти в 1/2 финала соревнования.

«Хочу поздравить «Саутгемптон». Они сыграют на «Уэмбли», а мы — нет. Сезон состоит из разных фаз, и по разным причинам некоторые из них сложнее. У нас уже два неприятных результата подряд, нужно прийти в себя. Сейчас важно показать, из какого мы теста. Пусть за нас говорит игра», — приводит слова Артеты издание BBC.

Жеребьёвка матчей 1/2 финала турнира состоится 5 апреля. Матчи этой стадии состоятся 25 и 26 апреля.