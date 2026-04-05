«Они сыграют на «Уэмбли», а мы — нет». Артета отреагировал на вылет «Арсенала» из Кубка
Поделиться
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение «канониров» от «Саутгемптона» (1:2) в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026. Отметим, что данный результат не позволил «пушкарям» пройти в 1/2 финала соревнования.
Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Стюарт – 35' 1:1 Дьёкереш – 68' 2:1 Чарльз – 85'
«Хочу поздравить «Саутгемптон». Они сыграют на «Уэмбли», а мы — нет. Сезон состоит из разных фаз, и по разным причинам некоторые из них сложнее. У нас уже два неприятных результата подряд, нужно прийти в себя. Сейчас важно показать, из какого мы теста. Пусть за нас говорит игра», — приводит слова Артеты издание BBC.
Жеребьёвка матчей 1/2 финала турнира состоится 5 апреля. Матчи этой стадии состоятся 25 и 26 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
09:47
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58
-
03:47
-
03:35
-
03:24
-
03:14
-
02:55
-
02:54
-
02:14
-
02:11
-
01:42
-
00:52
-
00:47
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:12
-
00:11
-
00:10
- 5 апреля 2026
-
23:58