Артета назвал причину сенсационного вылета «Арсенала» из Кубка Англии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о причинах поражения «канониров» от «Саутгемптона» (1:2) в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026. Отметим, что данный результат не позволил «пушкарям» пройти в 1/2 финала соревнования.

«У нас были хорошие моменты, которыми мы не воспользовались, а пропущенные голы не соответствуют нашему уровню. Поэтому и уступили. Мы плохо справлялись с длинными передачами, что странно. В первом тайме мяч прошёл сквозь нашу оборону, и соперник оказался один на один. Второй гол получился по похожей схеме. Трудно это объяснить. Но сопернику стоит отдать должное», — приводит слова Артеты издание BBC.

Жеребьёвка матчей 1/2 финала турнира состоится 5 апреля. Матчи этой стадии состоятся 25 и 26 апреля.