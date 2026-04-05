Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета назвал причину сенсационного вылета «Арсенала» из Кубка Англии
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о причинах поражения «канониров» от «Саутгемптона» (1:2) в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026. Отметим, что данный результат не позволил «пушкарям» пройти в 1/2 финала соревнования.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Саутгемптон
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Стюарт – 35'     1:1 Дьёкереш – 68'     2:1 Чарльз – 85'    

«У нас были хорошие моменты, которыми мы не воспользовались, а пропущенные голы не соответствуют нашему уровню. Поэтому и уступили. Мы плохо справлялись с длинными передачами, что странно. В первом тайме мяч прошёл сквозь нашу оборону, и соперник оказался один на один. Второй гол получился по похожей схеме. Трудно это объяснить. Но сопернику стоит отдать должное», — приводит слова Артеты издание BBC.

Жеребьёвка матчей 1/2 финала турнира состоится 5 апреля. Матчи этой стадии состоятся 25 и 26 апреля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android