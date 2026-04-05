«Ливерпуль» при Слоте приблизился к антирекорду клуба времён Брендана Роджерса
«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» с разгромным счётом 0:4 в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026. Таким образом, мерсисайдцы под руководством Арне Слота приблизились к антирекорду клуба времён Брендана Роджерса 11-летней давности.
Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39' 2:0 Холанд – 45+2' 3:0 Семеньо – 50' 4:0 Холанд – 57'
Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, «Ливерпуль» проиграл 15 матчей в этом сезоне во всех турнирах. Это антирекорд мерсисайдцев с сезона-2014/2015, когда при Брендане Роджерсе команда уступила в 18 встречах. Отметим, что при Юргене Клоппе такого не было ни разу.
Ранее при Слоте в текущем сезоне мерсисайдцы проиграли по одному матчу в Кубке Англии, Суперкубке страны и Кубке английской лиги. Также в активе «красных» 10 поражений в АПЛ и три — в Лиге чемпионов.
