«Ливерпуль» при Слоте приблизился к антирекорду клуба времён Брендана Роджерса

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» с разгромным счётом 0:4 в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026. Таким образом, мерсисайдцы под руководством Арне Слота приблизились к антирекорду клуба времён Брендана Роджерса 11-летней давности.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, «Ливерпуль» проиграл 15 матчей в этом сезоне во всех турнирах. Это антирекорд мерсисайдцев с сезона-2014/2015, когда при Брендане Роджерсе команда уступила в 18 встречах. Отметим, что при Юргене Клоппе такого не было ни разу.

Ранее при Слоте в текущем сезоне мерсисайдцы проиграли по одному матчу в Кубке Англии, Суперкубке страны и Кубке английской лиги. Также в активе «красных» 10 поражений в АПЛ и три — в Лиге чемпионов.