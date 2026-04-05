«Ливерпуль» при Слоте приблизился к антирекорду клуба времён Брендана Роджерса

«Ливерпуль» проиграл «Манчестер Сити» с разгромным счётом 0:4 в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026. Таким образом, мерсисайдцы под руководством Арне Слота приблизились к антирекорду клуба времён Брендана Роджерса 11-летней давности.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, «Ливерпуль» проиграл 15 матчей в этом сезоне во всех турнирах. Это антирекорд мерсисайдцев с сезона-2014/2015, когда при Брендане Роджерсе команда уступила в 18 встречах. Отметим, что при Юргене Клоппе такого не было ни разу.

Ранее при Слоте в текущем сезоне мерсисайдцы проиграли по одному матчу в Кубке Англии, Суперкубке страны и Кубке английской лиги. Также в активе «красных» 10 поражений в АПЛ и три — в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Артета назвал причину сенсационного вылета «Арсенала» из Кубка Англии
