«Динамо» — аутсайдер РПЛ по потерянным очкам в матчах, где команда вела в счёте

Московское «Динамо» сыграло вничью в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» со счётом 3:3, где вело по ходу встречи — 2:0 и 3:2.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, «Динамо» — худшая с отрывом команда в РПЛ по потерянным очкам в матчах, в которых она лидировала в счёте. Динамовцы упустили победы в 7 из 15 матчей в этом сезоне РПЛ, в которых побеждали по ходу игр. В активе бело-голубых 17 потерянных очков в подобных встречах. Далее — «Ахмат» (13), «Акрон» (12) и «Зенит» (9).

Отмечается, что дома в РПЛ «Динамо» в последний раз упускало преимущество в два мяча в 2014 году в матче с «Кубанью» при Станиславе Черчесове.