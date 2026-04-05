«Динамо» — аутсайдер РПЛ по потерянным очкам в матчах, где команда вела в счёте

«Динамо» — аутсайдер РПЛ по потерянным очкам в матчах, где команда вела в счёте
Московское «Динамо» сыграло вничью в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» со счётом 3:3, где вело по ходу встречи — 2:0 и 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, «Динамо» — худшая с отрывом команда в РПЛ по потерянным очкам в матчах, в которых она лидировала в счёте. Динамовцы упустили победы в 7 из 15 матчей в этом сезоне РПЛ, в которых побеждали по ходу игр. В активе бело-голубых 17 потерянных очков в подобных встречах. Далее — «Ахмат» (13), «Акрон» (12) и «Зенит» (9).

Отмечается, что дома в РПЛ «Динамо» в последний раз упускало преимущество в два мяча в 2014 году в матче с «Кубанью» при Станиславе Черчесове.

