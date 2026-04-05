Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Атланта Юнайтед — Коламбус Крю, результат матча 5 апреля 2026, счёт 1:3, МЛС сезон-2025/2026, Алексей Миранчук

Гол Алексея Миранчука не спас «Атланту» от поражения в матче с «Коламбус Крю»
В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» встречалась с «Коламбус Крю». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

США — Major League Soccer . МЛС
05 апреля 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 3
Коламбус Крю
Коламбус
0:1 Абу Али – 48'     0:2 Абу Али – 53'     1:2 Миранчук – 60'     1:3 Арфстен – 61'    

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и забил единственный мяч своей команды на 60-й минуте. В составе гостей голами отметились Вессам Абу Али (дубль) и Макс Арфстен.

«Атланта» после шести матчей набрала четыре очка и располагается на 12-й строчке Восточной конференции МЛС. «Коламбус Крю», в свою очередь, с пятью очками поднялся на 11-е место Востока.

В следующем матче МЛС «Атланта» встретится в гостях с «Чикаго Файр» 12 апреля, а «Коламбус Крю» проведёт домашний матч с «Орландо Сити» 13 апреля.

