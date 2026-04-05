Гол Алексея Миранчука не спас «Атланту» от поражения в матче с «Коламбус Крю»

В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» встречалась с «Коламбус Крю». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и забил единственный мяч своей команды на 60-й минуте. В составе гостей голами отметились Вессам Абу Али (дубль) и Макс Арфстен.

«Атланта» после шести матчей набрала четыре очка и располагается на 12-й строчке Восточной конференции МЛС. «Коламбус Крю», в свою очередь, с пятью очками поднялся на 11-е место Востока.

В следующем матче МЛС «Атланта» встретится в гостях с «Чикаго Файр» 12 апреля, а «Коламбус Крю» проведёт домашний матч с «Орландо Сити» 13 апреля.