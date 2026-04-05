Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер Майами — Остин, результат матча 5 апреля 2026, счет 2:2, 6-й тур МЛС 2025/2026

Голы Лионеля Месси и Луиса Суареса не помогли «Интер Майами» обыграть «Остин» в МЛС
Комментарии

Завершился матч 6-го тура МЛС, в котором встречались «Интер Майами» и «Остин». Игра проходила на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» (Форт-Лодердейл, США). Встреча закончилась ничьей со счётом 2:2.

0:1 Guilherme – 6'     1:1 Месси – 10'     1:2 Нельсон – 53'     2:2 Суарес – 81'    

Первый гол в матче забил защитник гостей Гильерме на шестой минуте. На 10-й минуте капитан «Интер Майами» Лионель Месси сравнял счёт. На 59-й минуте канадский полузащитник «Остина» Джейден Нельсон вывел свою команду вперёд. На 81-й минуте уругвайский форвард хозяев поля Луис Суарес сделал счёт равным.

На момент окончания матча «Интер Майами» с 11 очками располагается на четвёртом месте Восточной конференции МЛС. «Остин» с шестью баллами идёт на 10-й строчке Запада.

Календарь МЛС сезона-2026
Турнирная таблица МЛС сезона-2026
Материалы по теме
В сборной Аргентины высказались о возможном участии Лионеля Месси в ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android