Голы Лионеля Месси и Луиса Суареса не помогли «Интер Майами» обыграть «Остин» в МЛС

Завершился матч 6-го тура МЛС, в котором встречались «Интер Майами» и «Остин». Игра проходила на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» (Форт-Лодердейл, США). Встреча закончилась ничьей со счётом 2:2.

Первый гол в матче забил защитник гостей Гильерме на шестой минуте. На 10-й минуте капитан «Интер Майами» Лионель Месси сравнял счёт. На 59-й минуте канадский полузащитник «Остина» Джейден Нельсон вывел свою команду вперёд. На 81-й минуте уругвайский форвард хозяев поля Луис Суарес сделал счёт равным.

На момент окончания матча «Интер Майами» с 11 очками располагается на четвёртом месте Восточной конференции МЛС. «Остин» с шестью баллами идёт на 10-й строчке Запада.