Андрей Лунин опубликовал пост после сенсационного поражения «Реала» от «Мальорки»
Голкипер «Реала» Андрей Лунин высказался после поражения от «Мальорки» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.
Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Морланес – 41' 1:1 Милитао – 88' 2:1 Мурики – 90+1'
«Это совсем не тот результат, на который мы надеялись, однако всё ещё впереди, и мы продолжим бороться до самого конца. Как всегда, спасибо за вашу поддержку», — написал Лунин в соцсетях.
Андрей провёл на поле весь матч, он играл с капитанской повязкой.
После 30 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Барселона» — в её активе 76 очков. В следующем туре команда Альваро Арбелоа в домашнем матче встретится с «Жироной» 10 апреля.
