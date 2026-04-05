Андрей Лунин опубликовал пост после сенсационного поражения «Реала» от «Мальорки»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин высказался после поражения от «Мальорки» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.

«Это совсем не тот результат, на который мы надеялись, однако всё ещё впереди, и мы продолжим бороться до самого конца. Как всегда, спасибо за вашу поддержку», — написал Лунин в соцсетях.

Андрей провёл на поле весь матч, он играл с капитанской повязкой.

После 30 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Барселона» — в её активе 76 очков. В следующем туре команда Альваро Арбелоа в домашнем матче встретится с «Жироной» 10 апреля.

