Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Андрей Лунин опубликовал пост после сенсационного поражения «Реала» от «Мальорки»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин высказался после поражения от «Мальорки» (1:2) в матче 30-го тура Ла Лиги.

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Морланес – 41'     1:1 Милитао – 88'     2:1 Мурики – 90+1'    

«Это совсем не тот результат, на который мы надеялись, однако всё ещё впереди, и мы продолжим бороться до самого конца. Как всегда, спасибо за вашу поддержку», — написал Лунин в соцсетях.

Андрей провёл на поле весь матч, он играл с капитанской повязкой.

После 30 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Барселона» — в её активе 76 очков. В следующем туре команда Альваро Арбелоа в домашнем матче встретится с «Жироной» 10 апреля.

Жоан Лапорта прыгал под оскорбительный заряд про «Реал»

Материалы по теме
«Реал» провалился против 18-й команды Ла Лиги! Гонка с «Барсой» теперь при смерти
«Реал» провалился против 18-й команды Ла Лиги! Гонка с «Барсой» теперь при смерти
