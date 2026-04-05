«Атмосфера была сумасшедшей». Бруну Фернандеш вспомнил, как Роналду возвращался в «МЮ»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, какие футболисты служат для него ориентиром.

«Криштиану Роналду — это для меня очевидный выбор. Он португалец, и для всех, кто родился после 2000 года, он был примером. Он завоевал «Золотой мяч» в составе этого клуба — и это действительно нечто особенное.

И ни один болельщик не забудет день его возвращения и матч с «Ньюкаслом». Это было незабываемо. Он выходит на поле, оформляет дубль и выглядит так, будто никуда не уходил. Атмосфера на стадионе в тот момент была сумасшедшей — возможно, лучшей, что я когда-либо ощущал.

Само возвращение Роналду, весь ажиотаж вокруг этого, его выход на поле, презентация — от этих воспоминаний у меня до сих пор мурашки», — приводит слова Фернандеша ESPN.

Напомним, сейчас Роналду выступает за «Аль-Наср».

