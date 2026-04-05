Главный тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на поражение от «Ман Сити» в Кубке Англии
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити» (0:4).
Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39' 2:0 Холанд – 45+2' 3:0 Семеньо – 50' 4:0 Холанд – 57'
«Не думаю, что вам стоит спрашивать меня о результате, потому что он говорит сам за себя. Это невероятное разочарование. Проигрыш — это уже разочарование, а проиграть со счётом 0:4 в четвертьфинале Кубка Англии команде, с которой «Ливерпуль» столько раз играл — или боролся — и с которой так часто выигрывал, — это, конечно, большое разочарование. 20 минут, за которые мы пропустили четыре мяча, — это не в нашем духе», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.
Жеребьёвка полуфинальных пар запланирована на 5 апреля. Сами полуфинальные матчи ожидаются 25 и 26 апреля на стадионе «Уэмбли».
