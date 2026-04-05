Доминик Собослаи отреагировал на разгромное поражение «Ливерпуля» от «Ман Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался после крупного поражения от «Манчестер Сити» (0:4) в четвертьфинале Кубка Англии.

«Когда ты что-то делаешь, а это не даёт результата — в этом нет смысла. У нас были шансы, но мы ими не воспользовались, плюс привезли простой пенальти. В итоге — 0:4. Мы не имеем права пропускать столько мячей. Тут особо и добавить нечего. Здесь всегда тяжело добиваться победы. При 0:1 ещё сохраняется вера. А вот 0:2 — уже наша вина: нельзя уходить на перерыв, пропуская в самой концовке тайма. После этого шансов становится всё меньше.

Во втором тайме ты выходишь с настроем переломить игру, но сразу пропускаешь третий — и на этом всё, вернуться уже практически невозможно. Нам не хватило характера, не хватило ментальной устойчивости. Если честно, никто из нас не показал свой максимум. Сейчас непростой отрезок, но мы обязаны держаться вместе», — сказал Собослаи в интервью Sky Sports.

Напомним, в чемпионате Англии «Ливерпуль» идёт на пятом месте.

