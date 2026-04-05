Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доминик Собослаи отреагировал на разгромное поражение «Ливерпуля» от «Ман Сити»

Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи высказался после крупного поражения от «Манчестер Сити» (0:4) в четвертьфинале Кубка Англии.

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

«Когда ты что-то делаешь, а это не даёт результата — в этом нет смысла. У нас были шансы, но мы ими не воспользовались, плюс привезли простой пенальти. В итоге — 0:4. Мы не имеем права пропускать столько мячей. Тут особо и добавить нечего. Здесь всегда тяжело добиваться победы. При 0:1 ещё сохраняется вера. А вот 0:2 — уже наша вина: нельзя уходить на перерыв, пропуская в самой концовке тайма. После этого шансов становится всё меньше.

Во втором тайме ты выходишь с настроем переломить игру, но сразу пропускаешь третий — и на этом всё, вернуться уже практически невозможно. Нам не хватило характера, не хватило ментальной устойчивости. Если честно, никто из нас не показал свой максимум. Сейчас непростой отрезок, но мы обязаны держаться вместе», — сказал Собослаи в интервью Sky Sports.

Напомним, в чемпионате Англии «Ливерпуль» идёт на пятом месте.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

Материалы по теме
«Ливерпуль» — катастрофа. Унизительно вылетели от «Сити», а Салах снова ужасен
«Ливерпуль» — катастрофа. Унизительно вылетели от «Сити», а Салах снова ужасен
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android