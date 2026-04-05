«Хосеп Гвардиола очень доволен». Лейндерс — о победе «Сити» в матче с «Ливерпулем»

Ассистент главного тренера «Манчестер Сити» Пепейн Лейндерс передал эмоции Хосепа Гвардиолы после матча 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026 с «Ливерпулем» (4:0).

«Хосеп Гвардиола очень доволен, и это самое главное. Его непросто порадовать. Мы провели хороший матч. В первые 25 минут были слишком открыты. Затем начали контролировать игру и создавать больше моментов. Мы заслужили победу.

Он очень доволен, потому что это особенное достижение — восемь раз подряд выходить на «Уэмбли» за восемь лет. Сейчас наступает стадия финалов. Это тот отрезок сезона, когда нужно делать результат. Игроки это чувствуют», — приводит слова тренера BBC со ссылкой на TNT Sports.

Жеребьёвка полуфинальных пар запланирована на 5 апреля. Сами полуфинальные матчи ожидаются 25 и 26 апреля на стадионе «Уэмбли».