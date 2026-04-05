Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хосеп Гвардиола очень доволен». Лейндерс — о победе «Сити» в матче с «Ливерпулем»
Комментарии

Ассистент главного тренера «Манчестер Сити» Пепейн Лейндерс передал эмоции Хосепа Гвардиолы после матча 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026 с «Ливерпулем» (4:0).

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

«Хосеп Гвардиола очень доволен, и это самое главное. Его непросто порадовать. Мы провели хороший матч. В первые 25 минут были слишком открыты. Затем начали контролировать игру и создавать больше моментов. Мы заслужили победу.

Он очень доволен, потому что это особенное достижение — восемь раз подряд выходить на «Уэмбли» за восемь лет. Сейчас наступает стадия финалов. Это тот отрезок сезона, когда нужно делать результат. Игроки это чувствуют», — приводит слова тренера BBC со ссылкой на TNT Sports.

Жеребьёвка полуфинальных пар запланирована на 5 апреля. Сами полуфинальные матчи ожидаются 25 и 26 апреля на стадионе «Уэмбли».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android