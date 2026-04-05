«Это большой удар, это тяжело пережить». Ван Дейк — о поражении «Ливерпуля» от «Сити»
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о поражении в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити» (0:4).

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

«Очень тяжело — очень тяжело смириться, очень тяжело находиться на поле. Очень тяжёлый день, и мне жаль болельщиков. Вся ответственность лежит на нас. Мы знаем, как устроен мир. Мы должны держаться вместе, как бы трудно это ни было. То, что мы вылетели из Кубка Англии, — большой удар, потому что до пенальти, как мне кажется, проблем не было.

На данный момент я могу сказать только за себя: это большой удар, это тяжело пережить. Но реальность такова, что в середине недели нас ждет голодный и очень сильный «Пари Сен-Жермен». Можно сказать, что единственное, что радует, — это то, что впереди ещё две игры, но даже между ними нам предстоит тяжёлый матч с «Фулхэмом». Так что да, это будет непросто», — приводит слова капитана официальный сайт клуба.

Жеребьёвка полуфинальных пар запланирована на 5 апреля. Сами полуфинальные матчи ожидаются 25 и 26 апреля на стадионе «Уэмбли».

