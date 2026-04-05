Ван Дейк отреагировал на уход болельщиков с трибун во время матча с «Манчестер Сити»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об уходе болельщиков во время матча 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити» (0:4).

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

«Я могу понять, почему болельщики уходят до конца матча. Очевидно, что у них были взлёты и падения, как и у нас. Конечно, мы бы хотели, чтобы они оставались до конца, но если мы проигрываем со счётом 0:4, а во втором тайме мы играли так, как играли, то я могу понять их недовольство. За время моего пребывания в «Ливерпуле» мы переживали непростые времена, и сейчас ситуация не лучше», — приводит слова капитана официальный сайт клуба.

Жеребьёвка полуфинальных пар запланирована на 5 апреля. Сами полуфинальные матчи ожидаются 25 и 26 апреля на стадионе «Уэмбли».

