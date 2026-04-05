Паоло Мальдини может возглавить Федерацию футбола Италии

Бывший защитник сборной Италии Паоло Мальдини рассматривается в качестве возможного кандидата на пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщает La Stampa.

Ранее эту должность занимал Габриэле Гравина, который покинул пост по собственному желанию. Выборы нового руководителя FIGC запланированы на 22 июня, при этом кандидатуры должны быть официально зарегистрированы за 40 дней до голосования.

Ранее Мальдини работал в структуре национальной команды: в 2018–2019 годах он был директором по развитию сборной, а затем — техническим директором. В июне 2023 года он покинул этот пост.

Карьеру игрока Мальдини завершил со впечатляющими рекордами: он провёл 647 матчей в Серии А, что является абсолютным рекордом. В составе «Милана» он семь раз выигрывал чемпионат Италии, один раз становился обладателем Кубка страны, а также пять раз побеждал в Суперкубке Италии, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. В национальной сборной Мальдини становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы и мира.

Сборная Италии недавно потерпела поражение от команды Боснии и Герцеговины в финале европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года (1:1, 1:4 по пенальти), и теперь «Скуадра Адзурра» пропустит третий подряд турнир мирового первенства.

Алкоголь в Милане продают прямо на трибунах

Материалы по теме
Уволенный из сборной Италии Спаллетти высказался о непопадании команды на ЧМ-2026
