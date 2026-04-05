Арне Слот объяснил, почему Александер Исак не играл в кубковом матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, почему форвард Александер Исак не играл в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити» (0:4).

«Я надеялся, что Исак выйдет на замену в субботу, но мы всегда делаем такие вещи в сотрудничестве с медицинским персоналом, исполнительским штабом и самим игроком. Мы пришли к выводу, что для него будет лучше провести ещё несколько тренировок. Я надеюсь — опять надеюсь, — что он будет готов к среде», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Напомним, Исак получил травму 21 декабря 2025 года, форвард сломал голень в матче 17-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1). Он уже вернулся к тренировкам с основной командой.