Хосеп Гвардиола впервые в карьере обыграл «Ливерпуль» три раза подряд
Поделиться
Вчера, 4 апреля, прошёл матч 1/4 финала Кубка Англии сезона 2025/2026, где на стадионе «Этихад» встретились «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39' 2:0 Холанд – 45+2' 3:0 Семеньо – 50' 4:0 Холанд – 57'
Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0, доведя серию побед над мерсисайдцами в этом сезоне до трёх подряд. Ранее в рамках текущего розыгрыша Премьер‑лиги «Сити» обыграл «Ливерпуль» дважды – со счётом 2:1 и 3:0. Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы это стало первым случаем в карьере, когда он победил «Ливерпуль» три раза подряд независимо от турнира.
В следующем матче «Ман Сити» в АПЛ отправится в гости к «Челси». Игра состоится 12 апреля.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
09:52
-
09:47
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58
-
03:47
-
03:35
-
03:24
-
03:14
-
02:55
-
02:54
-
02:14
-
02:11
-
01:42
-
00:52
-
00:47
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:12
-
00:11
-
00:10