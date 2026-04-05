Хосеп Гвардиола впервые в карьере обыграл «Ливерпуль» три раза подряд

Вчера, 4 апреля, прошёл матч 1/4 финала Кубка Англии сезона 2025/2026, где на стадионе «Этихад» встретились «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
4 : 0
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 4:0, доведя серию побед над мерсисайдцами в этом сезоне до трёх подряд. Ранее в рамках текущего розыгрыша Премьер‑лиги «Сити» обыграл «Ливерпуль» дважды – со счётом 2:1 и 3:0. Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы это стало первым случаем в карьере, когда он победил «Ливерпуль» три раза подряд независимо от турнира.

В следующем матче «Ман Сити» в АПЛ отправится в гости к «Челси». Игра состоится 12 апреля.

Художник одновременно нарисовал Гвардиолу и 11 игроков «Сити»

Материалы по теме
Матч недели «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Гвардиола идёт за вторым титулом
Матч недели «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Гвардиола идёт за вторым титулом
