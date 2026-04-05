Малкин оформил хет-трик в НХЛ, «Барселона» победила «Атлетико». Главное к утру
Хет-трик российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», победа «Барселоны» в игре Ла Лиги с «Атлетико», завоевание пояса WBO International в среднем весе австралийским боксёром Тимофеем Цзю в результате победы в бою с албанцем Денисом Нурджей. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Хет-трик и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Флориду». Бобровского заменили.
- «Барселона» победила «Атлетико» в матче Ла Лиги с удалением и отменённой красной карточкой.
- Тим Цзю победил Дениса Нурджу единогласным решением судей.
- Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» крупно обыграть «Баффало».
- Хромачёва в паре выиграла турнир в Боготе, победив российско-украинский дуэт в финале.
- Артемий Панарин установил рекорд «Лос-Анджелеса» последних 20 лет.
- Гол Кордобы помог «Краснодару» переиграть «Ахмат» в матче с двумя удалениями.
- Голы Лионеля Месси и Луиса Суареса не помогли «Интер Майами» обыграть «Остин» в МЛС.
- Три очка Панарина помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Торонто» в матче с 13 голами.
- Гол Алексея Миранчука не спас «Атланту» от поражения в матче с «Коламбус Крю».
- «Арсенал» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Саутгемптону» в 1/4 финала.
- Результаты турнира UFC Fight Night 272 с боями Мойкано и россиянина Яхьяева.
