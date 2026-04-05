Малкин оформил хет-трик в НХЛ, «Барселона» победила «Атлетико». Главное к утру

Хет-трик российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз», победа «Барселоны» в игре Ла Лиги с «Атлетико», завоевание пояса WBO International в среднем весе австралийским боксёром Тимофеем Цзю в результате победы в бою с албанцем Денисом Нурджей. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».