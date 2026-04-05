Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот высказался о нереализованном Салахом пенальти в кубковом матче с «Сити»

Арне Слот высказался о нереализованном Салахом пенальти в кубковом матче с «Сити»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нереализованном форвардом Мохамедом Салахом пенальти в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити» (0:4).

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 39'     2:0 Холанд – 45+2'     3:0 Семеньо – 50'     4:0 Холанд – 57'    

«Я бы не стал зацикливаться на одном игроке — речь о всей команде. Это, пожалуй, отражает нашу игру сегодня и, возможно, большую часть сезона. Кажется, это уже второй его промах, и Доминик Собослаи тоже уже не забил пенальти. Так что дело не только в упущенных моментах — в этом сезоне мы уже не раз не реализовывали пенальти. В первом тайме у Мо был шанс после быстрой контратаки. К сожалению, он не забил, а, чтобы выигрывать матчи, нужно реализовывать свои моменты», — приводит слова Слота BBC со ссылкой на TNT Sports.

Салах объявил, что текущий сезон станет последним для него в английском клубе. Египетский вингер играет за мерсисайдцев с 2017 года.

Материалы по теме
Главный тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на поражение от «Ман Сити» в Кубке Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android