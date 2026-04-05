Арне Слот высказался о нереализованном Салахом пенальти в кубковом матче с «Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нереализованном форвардом Мохамедом Салахом пенальти в матче 1/4 финала Кубка Англии сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити» (0:4).

«Я бы не стал зацикливаться на одном игроке — речь о всей команде. Это, пожалуй, отражает нашу игру сегодня и, возможно, большую часть сезона. Кажется, это уже второй его промах, и Доминик Собослаи тоже уже не забил пенальти. Так что дело не только в упущенных моментах — в этом сезоне мы уже не раз не реализовывали пенальти. В первом тайме у Мо был шанс после быстрой контратаки. К сожалению, он не забил, а, чтобы выигрывать матчи, нужно реализовывать свои моменты», — приводит слова Слота BBC со ссылкой на TNT Sports.

Салах объявил, что текущий сезон станет последним для него в английском клубе. Египетский вингер играет за мерсисайдцев с 2017 года.