Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин: сейчас я по полной программе погружён в ЮФЛ

Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями о Юношеской футбольной лиге.

«Сейчас я по полной программе погружён в ЮФЛ. Помимо того, что это соревнование хорошее, оно ещё и систематическое. Это самое главное. Система даёт свои плоды, и мы это видим на примере состава сборной России», — приводит слова тренера официальный сайт РФС.

В последних товарищеских матчах сборная России одолела Никарагуа со счётом 3:1 и сыграла вничью с Мали (0:0).

Валерий Карпин работает с национальной командой страны с 26 июля 2021 г. Действующее трудовое соглашение тренера со сборной России действует до лета 2028 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android