Валерий Карпин: сейчас я по полной программе погружён в ЮФЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями о Юношеской футбольной лиге.

«Сейчас я по полной программе погружён в ЮФЛ. Помимо того, что это соревнование хорошее, оно ещё и систематическое. Это самое главное. Система даёт свои плоды, и мы это видим на примере состава сборной России», — приводит слова тренера официальный сайт РФС.

В последних товарищеских матчах сборная России одолела Никарагуа со счётом 3:1 и сыграла вничью с Мали (0:0).

Валерий Карпин работает с национальной командой страны с 26 июля 2021 г. Действующее трудовое соглашение тренера со сборной России действует до лета 2028 года.