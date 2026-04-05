«Спартак» — «Локомотив»: во сколько начало матча 23-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Спартак — Локомотив: во сколько начало матча 23-го тура РПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Окончен
2 : 1
Локомотив М
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками в 22 матчах. Отставание от располагающихся выше «Балтики» и ЦСКА составляет четыре очка. «Локомотив» занимает третье место. У железнодорожников 44 очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Идеальный день для «Спартака»
Идеальный день для «Спартака»
