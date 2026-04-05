Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, состоятся три матча в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 5 апреля (время московское):

14:00. «Пари Нижний Новгород» — «Ростов»;

16:30. «Динамо» Махачкала — «Балтика»;

19:30. «Спартак» Москва — «Локомотив» Москва.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 52 очка после 23 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 44 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (19).

