«Спартак» — «Локомотив»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Спартака» и «Локомотива» друг с другом:

Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч, 26 ноября 2025 года, «Локомотив» — «Спартак» — 2:3;

Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч, 6 ноября 2025 года, «Спартак» — «Локомотив» — 3:1;

РПЛ, 4-й тур, 9 августа 2025 года, «Локомотив» — «Спартак» — 4:2;

РПЛ, 16-й тур, 23 ноября 2024 года, «Спартак» — «Локомотив» — 5:2;

РПЛ, 10-й тур, 28 сентября 2024 года, «Локомотив» — «Спартак» — 3:1.

