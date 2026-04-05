«Динамо» Махачкала — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Динамо» из Махачкалы и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Калуга). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе калининградцев 42 набранных очка в 22 турах. «Динамо» располагается на 12-й строчке в чемпионате России. У команды 21 очко в 22 играх.

В следующем туре команда из Махачкалы на выезде сыграет с московским «Локомотивом» (12 апреля). Калининградцы на домашнем стадионе примут «Пари Нижний Новгород» (11 апреля).