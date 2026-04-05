«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками в 22 матчах. Отставание от располагающихся выше «Балтики» и ЦСКА составляет четыре очка. «Локомотив» занимает третье место в чемпионате страны. В активе железнодорожников 44 очка.