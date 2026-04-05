«Пари НН» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 14:00

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся нижегородский «Пари НН» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Пари НН» располагается на 14-й строчке, в зоне переходных матчей. В активе нижегородцев 20 очков в 22 встречах. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет одно очко. «Ростов» с 22 очками занимает 11-е место.