«Интер» Милан — «Рома»: онлайн-трансляция матча 31-го тура Серии А начнётся в 21:45

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между миланским «Интером» и «Ромой». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 69 набранных очков в 30 матчах. «Рома» с 54 очками располагается на шестой строчке в таблице.

В предыдущем туре миланский клуб сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1). Римская команда одержала победу над «Лечче» (1:0).