Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер Милан – Рома: прямая онлайн-трансляция матча 31-го тура Серии А 2025/2026 начнется в 21:45 мск 5 апреля 2026 года

«Интер» Милан — «Рома»: онлайн-трансляция матча 31-го тура Серии А начнётся в 21:45
Комментарии

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между миланским «Интером» и «Ромой». Команды сыграют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 2
Рома
Рим
1:0 Мартинес – 2'     1:1 Манчини – 40'     2:1 Чалханоглу – 45+2'     3:1 Мартинес – 52'     4:1 Тюрам – 55'     5:1 Барелла – 63'     5:2 Пеллегрини – 70'    

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 69 набранных очков в 30 матчах. «Рома» с 54 очками располагается на шестой строчке в таблице.

В предыдущем туре миланский клуб сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1). Римская команда одержала победу над «Лечче» (1:0).

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Топ-матч «Интер» — «Рома» и внушительный «Монако» Головина
Топ-матч «Интер» — «Рома» и внушительный «Монако» Головина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android