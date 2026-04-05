«СКА-Хабаровск» не смог победить «Волгу» в 27-м туре Первой лиги

Завершился матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и ульяновская «Волга». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Александр Машлякевич из Москвы. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.

На 21-й минуте нападающий Владислав Яковлев вывел «Волгу» вперёд. На 41-й минуте форвард хозяев Степан Глотов восстановил равенство в счёте.

«СКА-Хабаровск» набрал 34-е очко в сезоне и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Волги» теперь 31 очко в 27 матчах. Команда располагается на 14-й строчке.