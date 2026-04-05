«Интер» — «Рома»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Сегодня, 5 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и римская «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 2
Рома
Рим
1:0 Мартинес – 2'     1:1 Манчини – 40'     2:1 Чалханоглу – 45+2'     3:1 Мартинес – 52'     4:1 Тюрам – 55'     5:1 Барелла – 63'     5:2 Пеллегрини – 70'    

Последние пять матчей «Интера» и «Ромы» друг с другом:

Серия А, 7-й тур, 18 октября 2025 года, «Рома» — «Интер» — 0:1;
Серия А, 34-й тур, 27 апреля 2025 года, «Интер» — «Рома» — 0:1;
Серия А, 8-й тур, 20 октября 2024 года, «Рома» — «Интер» — 0:1;
Серия А, 24-й тур, 10 февраля 2024 года, «Рома» — «Интер» — 2:4;
Серия А, 10-й тур, 29 октября 2023 года, «Интер» — «Рома» — 1:0.

С историей личных встреч «Интера» и «Ромы» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матч «Интер» — «Рома» и внушительный «Монако» Головина
Топ-матч «Интер» — «Рома» и внушительный «Монако» Головина

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

