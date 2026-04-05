«Интер» — «Рома»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся миланский «Интер» и римская «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Интера» и «Ромы» друг с другом:

Серия А, 7-й тур, 18 октября 2025 года, «Рома» — «Интер» — 0:1;

Серия А, 34-й тур, 27 апреля 2025 года, «Интер» — «Рома» — 0:1;

Серия А, 8-й тур, 20 октября 2024 года, «Рома» — «Интер» — 0:1;

Серия А, 24-й тур, 10 февраля 2024 года, «Рома» — «Интер» — 2:4;

Серия А, 10-й тур, 29 октября 2023 года, «Интер» — «Рома» — 1:0.

С историей личных встреч «Интера» и «Ромы» можно ознакомиться по ссылке.

