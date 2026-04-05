«Это необычно». Угальде — о схеме «Спартака» без нападающих при Карседо

Форвард «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал игру команды без номинальных нападающих при новом главном тренере Хуане Карседо. Со схемой без форвардов красно-белые вышли на матч 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«Это необычно, но тренер объяснил, что видит такую схему перспективной. Она ведь действительно сработала: мы не позволяли «Зениту» создать хоть что-то у наших ворот, регулярно угрожали чужим. Не хватило удачи в реализации. Это часть футбола… Нужно извлечь уроки и не повторить ошибок в предстоящей битве. Мы знаем о неудачной серии в Санкт-Петербурге.

С одной стороны, это дополнительная ответственность. Но есть также понимание, что каждый новый матч там — отличная возможность всё изменить, написать новую успешную страницу в истории «Спартака». Это делает нас ещё более голодными до победы», — сказал Угальде в интервью официальному сайту «Спартака».