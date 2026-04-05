Игрок «Оренбурга» Муфи: есть уверенность, что сможем остаться в РПЛ
Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи оценил шансы команды остаться в Мир Российской Премьер-Лиге. После 23 матчей чемпионата клуб располагается на предпоследней, 15-й строчке. Команда заработала 19 очков. До зоны стыковых матчей одно очко. Вчера, 4 апреля, «Оренбург» сыграл вничью с московским «Динамо» (3:3) в рамках 23-го тура РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29' 2:0 Тюкавин – 40' 2:1 Муфи – 45+2' 2:2 Кейрос – 51' 3:2 Тюкавин – 61' 3:3 Кейрос – 66'
«Игра с «Динамо» уже прошла. Это уже история. Сейчас концентрация на оставшихся матчах, чтобы остаться в РПЛ. Конечно, есть уверенность, что сможем остаться. Если бы её не было, мы бы не играли в футбол», — сказал Муфи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Материалы по теме
