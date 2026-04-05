Игрок «Оренбурга» Муфи: есть уверенность, что сможем остаться в РПЛ

Защитник «Оренбурга» Фахд Муфи оценил шансы команды остаться в Мир Российской Премьер-Лиге. После 23 матчей чемпионата клуб располагается на предпоследней, 15-й строчке. Команда заработала 19 очков. До зоны стыковых матчей одно очко. Вчера, 4 апреля, «Оренбург» сыграл вничью с московским «Динамо» (3:3) в рамках 23-го тура РПЛ.

«Игра с «Динамо» уже прошла. Это уже история. Сейчас концентрация на оставшихся матчах, чтобы остаться в РПЛ. Конечно, есть уверенность, что сможем остаться. Если бы её не было, мы бы не играли в футбол», — сказал Муфи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.