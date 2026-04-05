«Наберём больше других». Квеквескири высказался о борьбе «Оренбурга» за выживание в РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о шансах своей команды на сохранение прописки в Мир Российской Премьер-Лиге. После 23 матчей оренбуржцы занимают 15-е место с 19 очками и отставанием от 12-й строчки в два очка.

— Похожи ли ситуации прошлогоднего «Факела» и нынешнего «Оренбурга»?

— Нет, не похожи. С «Факелом» была очень большая разница в очках. Нам приходилось догонять не два-три очка, а шесть-восемь. Сейчас все находятся рядом — пять-шесть команд борются за место под солнцем. «Оренбург» сможет оказаться выше других за счёт того, что мы наберём больше, чем другие, — сказал Квекверскири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ираклий Квеквескири перебрался в «Оренбург» в летнее трансферное окно перед стартом сезона-2025/2026. Ранее он выступал за вылетевший в Лигу Pari «Факел».