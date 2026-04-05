Мелкадзе прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал поражение команды от «Краснодара» в матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча, состоявшаяся в Грозном 4 апреля, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

«Жалко такие матчи проигрывать. Но без поражений тоже побед не бывает. Рано или поздно мы бы всё равно проиграли. Конечно, жалко с такой командой проигрывать, но ничего страшного, двигаемся дальше. Готовимся к «Крыльям Советов». Постараемся порадовать наших болельщиков в следующем матче», — сказал Мелкадзе в послематчевом интервью.

После 23 туров чемпионата «Ахмат» располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 30 очками. Следующий матч грозненцы проведут 11 апреля с самарскими «Крыльями Советов».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ахмат
Грозный
