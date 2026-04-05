Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Честно, ударил уже из последних сил». Кордоба — о победном голе в матче РПЛ с «Ахматом»

Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём голе в ворота «Ахмата» (1:0) в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра матча выступил Антон Фролов из Москвы.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

— Перенесёмся к твоему голу. Как это произошло? Почему решил бить в ближний угол?
— Когда я получил передачу от Боселли и побежал вперёд, то следил за вратарём и понимал, что он ждёт удар в дальний угол. Честно говоря, ударил уже из последних сил. Слава богу, мяч оказался в сетке, — сказал Кордоба в интервью пресс-службе «Краснодара».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Краснодар» с 52 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от «Зенита» за семь туров до конца сезона составляет одно очко. Кордоба с 14 мячами является лучшим бомбардиром чемпионата России.

Материалы по теме
«Краснодар» обхитрил всех со Сперцяном! И прошёл жёсткую чемпионскую проверку в Грозном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android