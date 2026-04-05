«Честно, ударил уже из последних сил». Кордоба — о победном голе в матче РПЛ с «Ахматом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём голе в ворота «Ахмата» (1:0) в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра матча выступил Антон Фролов из Москвы.

— Перенесёмся к твоему голу. Как это произошло? Почему решил бить в ближний угол?

— Когда я получил передачу от Боселли и побежал вперёд, то следил за вратарём и понимал, что он ждёт удар в дальний угол. Честно говоря, ударил уже из последних сил. Слава богу, мяч оказался в сетке, — сказал Кордоба в интервью пресс-службе «Краснодара».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Краснодар» с 52 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от «Зенита» за семь туров до конца сезона составляет одно очко. Кордоба с 14 мячами является лучшим бомбардиром чемпионата России.