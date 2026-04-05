Защитник «Зенита» Вега признал ошибку в моменте с пропущенным мячом в матче с «Крыльями»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега признал, что допустил ошибку в моменте с пропущенным мячом в матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, состоявшаяся в субботу, 4 апреля, на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита».
«Нашим соперникам удалось забить великолепный гол. Я признаю свою вину, ведь перед этим я поскользнулся и выбил мяч в центр. Мог бы сделать это лучше, но предпочёл избежать столкновения. Это вещи, над которыми стоит работать, ведь это пригодится мне в будущем. Всегда нужно стремиться к совершенству», — сказал Вега в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
После этой победы «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине‑бело‑голубые 12 апреля дома сыграют с лидером — «Краснодаром», у которого 52 очка.
- 6 апреля 2026
