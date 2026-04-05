Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стала известна позиция «Спартака» по будущему Данила Пруцева

Московский «Спартак» собирается продать Данила Пруцева в конце сезона после завершения его аренды в «Локомотиве». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В клубе понимают, что не могут гарантировать Пруцеву игровое время, потому что тот вряд ли выиграет конкуренцию в центре поля. В «Спартаке» осознают качества Данила и его ценность в контексте лимита на легионеров, но при этом открыты к его продаже и готовы обсуждать детали переговоров, которые могут быть непростыми», — добавил источник «Чемпионата».

С лета прошлого года Пруцев выступает на правах аренды в московском «Локомотиве». Всего в текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника два гола и три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
Инсайды о будущем Пруцева. Кто в гонке, отпустит ли «Спартак» и при чём тут Батраков?
Эксклюзив
Инсайды о будущем Пруцева. Кто в гонке, отпустит ли «Спартак» и при чём тут Батраков?
