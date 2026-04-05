Стала известна позиция «Спартака» по будущему Данила Пруцева

Московский «Спартак» собирается продать Данила Пруцева в конце сезона после завершения его аренды в «Локомотиве». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В клубе понимают, что не могут гарантировать Пруцеву игровое время, потому что тот вряд ли выиграет конкуренцию в центре поля. В «Спартаке» осознают качества Данила и его ценность в контексте лимита на легионеров, но при этом открыты к его продаже и готовы обсуждать детали переговоров, которые могут быть непростыми», — добавил источник «Чемпионата».

С лета прошлого года Пруцев выступает на правах аренды в московском «Локомотиве». Всего в текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника два гола и три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.